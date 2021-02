EN IMAGES - Neige à Nantes : le stade de la Beaujoire retrouve de sa magie

Il n'y a pas eu de micro-climat au dessus du stade de la Beaujoire, ce jeudi à la mi-journée. En l'espace d'une heure et la présentation du nouvel entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré, la pelouse des Jaune et Vert a entièrement été recouverte d'une fine couche de neige.

La neige qui est tombée en abondance, ce jeudi à la mi-journée, ne va faire que compliquer un peu plus la tâche des jardiniers du stade de la Beaujoire. Classé avant-dernier par la Ligue de Football Professionnel avec une moyenne de 14.41 sur 12 matchs, loin derrière Montpellier, Brest ou encore Lens sur le podium des meilleurs terrains, le gazon foulé chaque quinzaine par les joueurs du FC Nantes risque encore un peu plus de se détériorer.

Une poignée de centimètres de poudreuse s'est invitée au stade de la Beaujoire, ce jeudi après-midi. © Radio France - Florian Cazzola

Le blanc immaculé a remplacé un triste vert

En marge de sa présentation à la presse d'Antoine Kombouaré, dix-huitième entraîneur du FC Nantes sous l'ère Kita ne s'est pas empressé de rejoindre la pelouse de la Beaujoire, qu'il a été un des premiers à fouler en tant que joueurs au milieu des années 80, et pour cause. L'antre des Jaune et Vert était impraticable. Et personne n'a osé fouler le rectangle vert ou s’asseoir dans une des tribunes dépeuplées depuis le début de la saison. Pourtant, le spectacle était grandiose et ce stade qui a perdu de sa magie, la faute à des Canaris qui enchaînent gifle sur gifle, a retrouvé tout son charme, le temps de quelques heures.

La vue sur la pelouse du stade de la Beaujoire, à Nantes, était magique, ce jeudi après-midi, depuis les travées de la tribune Loire. © Radio France - Florian Cazzola

La vue depuis la tribune Loire qui accueillait avant l'épidémie de coronavirus les supporters du FC Nantes était imprenable sur le rectangle blanc du stade de la Beaujoire, ce jeudi. © Radio France - Florian Cazzola