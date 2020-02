EN IMAGES : Neige en Normandie et chaussées glissantes

La neige a commencé à tomber vers 2h du matin ce mercredi 26 février dans l'Orne. Un peu plus tard, vers 4h, dans le sud-Manche mais au lever du jour, il y avait deux à trois centimètres par endroits . De la neige à Carrouges ou encore Tinchebray. Même chose en forêt d'Ecouves, dans le Perche, vers Mortagne.

Avec des températures proches de 0° pratiquement partout (0°1 à Mortagne-au-Perche, 0°5 à Argentan), les conditions de circulation ont été rendues difficiles dans certains secteurs.

L'autoroute A84 entre Avranches et Villedieu-les-Poêles à 8h ce mercredi matin © Radio France - - Francis Gaugain -

Et c'est, comme souvent, sur l'Autoroute A84 qu'il y a eu le plus de problèmes . Un peu après 7h, un camion s'est mis en portefeuille, au kilomètre 198, dans le sens Caen-Rennes provoquant un important bouchon. Il a même fallu, un peu plus tard, fermer l'autoroute durant quelques minutes pour que les services puissent intervenir.

Le camion a glissé sur la chaussée enneigée un peu après 7h du matin au km 198 de l'A84 © Radio France - - Francis Gaugain -

C'est à cet endroit, entre Avranches et Villedieu, que la couche de neige était la plus abondante ce matin . Une neige qui tenait sur la chaussée . Mais la circulation a été délicate également un peu plus tôt sur les axes secondaires du département de l'Orne ainsi que dans le secteur de Pont l'Evêque, en direction de Honfleur.

A la mi-journée, tout était rentré dans l'ordre. Quelques giboulées de neige ou de grésil sont encore possibles, explique Météo-France, jusqu'en début d'après midi de mercredi sur le Pays d'Auge, le Pays d'Ouche et le Perche. Ensuite , ce sera mieux avec un thermomètre qui affichera entre 8 et 9° cet am. Nouvelles averses de pluie et de neige mêlées en fin de nuit prochaine sur l'est de la région avant le retour du vent demain dans la journée. Avec , une fois de plus , des rafales de 80 à 100 km/h. L'hiver est encore bien là...