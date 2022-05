EN IMAGES - Orages : de très gros grêlons sur le nord-est de la Vendée et des éclairs impressionnants à Nantes

Les orages ont frappé fort entre ce dimanche soir et ce lundi matin sur la Vendée et la Loire-Atlantique. Avec des très gros grêlons tombés sur le nord-est de la Vendée, entre Montaigu et les Deux-Sèvres et jusqu'au Vignoble nantais et un ciel strié d'éclairs impressionnants à Nantes.