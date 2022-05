EN IMAGES - Plein soleil à Limoges qui prend un air estival

Avec des températures qui dépassent les 26 degrés et un ciel sans nuage, Limoges vit ce mardi 10 mai sous un air estival. Et les habitants qui aiment le soleil en ont bien profité. Les restaurateurs et les cafetiers remplissent leurs terrasses. Reportage en images.