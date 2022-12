EN IMAGES - Plus de 5 cm de neige relevés à Chambéry, vos plus belles photos

Une belle couche de neige s'est installée au petit matin sur les Pays de Savoie, en vigilance orange "neige verglas". Plus de 5 cm ont été relevés sur Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy. Météo France annonçait pour ce mardi "2 à 5 cm en plaine et 5 à 10 cm plus haut".

Les images de Chambéry sous la neige © Radio France - Jonathan Landais / Tommy Cattaneo

Retour de la pluie en milieu de matinée

Selon les prévisions de Météo France, "le temps est maussade et bouché avec des précipitations jusqu'en mi-journée, d'abord sous forme de neige partout puis progressivement seulement au-dessus de 400/600 m (2 à 5 cm en plaine et 5 à 10 cm plus haut). Ensuite, une amélioration se dessine avec le retour d'éclaircies, les précipitations se faisant de plus en plus rares et généralement sous forme de pluie jusqu'à 1600 m. Le vent d'Ouest à Sud-ouest faiblit au fil des heures (dernières rafales 60 km/h). Les températures vont doucement remonter, les maximales atteignant 6 degrés en plaine, 4 degrés vers 1000 m et 0 degré vers 2000 m (-4 degrés vers 3000 m)".