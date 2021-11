EN IMAGES - Premières neiges dans les Pyrénées à un mois de la réouverture des stations

D'ici un mois environ, les stations de ski ouvriront à nouveau pour les vacanciers, après plus d'un an de fermeture liée à la crise sanitaire. Et les premières vraies chutes de neige sont déjà là ! Ce vendredi, il y a de beaux manteaux blancs à Ax, à Oô, à Saint-Lary, ou encore dans le secteur du Tourmalet, vers 1.200 mètres environ. Ça tombe même fort quand ont regarde les webcams des stations !

Selon les prévisions de Météo Pyrénées, il doit tomber une vingtaine de centimètres à plus de 2.000 mètres d'altitude.

Ouvertures dans un mois

Les stations de ski du Pic du Midi, de Cauterets doivent ouvrir le 27 novembre.

Saint-Lary Soulan, Peyragudes, Luchon, le Mourtis ou encore Grand-Tourmalet le 4 décembre.

Ax 3 domaines ouvrira le 11 décembre.

Et les remontées mécaniques fonctionneront bien. Reste une inconnue : faudra-t-il ou pas un pass sanitaire ? "On donnera de la visibilité très vite, dans les tous prochains jours (...) et j'invite les Français à déjà réserver leurs séjours", dit Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, ce vendredi sur France 2. "Il est temps que la montagne française puisse revivre", a-t-il ajouté soulignant que l'État avait apporté "plus de six milliards d'euros" d'aides au secteur.

