EN IMAGES - Un arcus impressionnant observé au-dessus d'Orléans

Les images sont magnifiques et impressionnantes : un arcus, long d'une centaine de mètres, a été observé dans le ciel de l'Orléanais, ce mardi en fin d'après-midi. Cet imposant nuage se forme à l'avant d'un orage et a été observé à plusieurs reprises depuis samedi dernier en raison du temps instable

Les images sont très belles : de nombreux internautes ont publié des photos d'un arcus, aperçu dans le ciel au-dessus d'Orléans et ses environs, ce mardi en fin d'après-midi. Il s'agit d'un gros nuage bas qui a la forme d'un rouleau horizontal et qui apparait à l'avant d'un orage.

Un phénomène peu fréquent, sauf depuis samedi dernier

Cet arcus, long d'une centaine de mètres, selon Olivier Renard, de l'association Météo Centre, est habituellement "un phénomène peu fréquent, mais l'instabilité du temps depuis samedi dernier fait qu'on en aperçoit un tous les jours dans le Loiret". Les arcus "se forment à l'avant des orages, dans une zone où l'orage aspire de l'air chaud pour récupérer de l'énergie, et souvent, juste après, on a des précipitations voire un orage quand la pression redescend".

Cet arcus a été observé dans l'agglomération d'Orléans, mais aussi au-delà, jusqu'à Saint-Lyé-la-Forêt et Saint-Denis de l'Hôtel. "Après les arcus, et après l'orage, on peut avoir des tubas, ces mini tornades qui ne touchent pas le sol, et ça a été le cas à plusieurs reprises également dans le Loiret ces derniers jours, ce qui jusque-là était un phénomène assez rare". En effet, un tuba a par exemple été observé lundi soir à Tavers, près d'Orléans, avec là aussi des images impressionnantes.

Après une pause dans l'instabilité de la météo pendant trois jours en fin de semaine (avec un retour du soleil et une hausse des températures de jeudi à samedi), le phénomène d'arcus et de tubas pourrait réapparaître dans le Loiret à partir de dimanche, indique Météo Centre.