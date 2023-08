EN IMAGES - Un gros orage de grêle s'est abattu sur le Velay et le Pilat

Météo France avait prévu des orages potentiellement accompagnés de fortes pluies et de grêle, ce vendredi sur la Loire et la Haute-Loire. Des orages qui ont essentiellement touché le Pilat, côté Loire. et le Velay, côté Haute-Loire.

En Haute-Loire, ce sont surtout les communes de Saint-Pal-de-Mons et Saint-Romain-Lachalm qui ont été touchées par l'orage de grêle qui a duré une vingtaine de minutes. Joint par France Bleu Saint-Étienne Loire, Patrick Riffard, le maire de Saint-Pal-de-Mons, explique que la grêle a cassé des velux et des verrières dans la maison de retraite, "des dégâts viennent perturber le fonctionnement même de l'établissement".

Toits et voitures endommagés

Les toits des maisons, des hangars agricoles ont également été endommagés, de même que les voitures. Constat valable à Saint-Pal-de-Mons, mais aussi à Saint-Romain-Lachalm dont le maire Jean-Michel Poinas évoque "de nombreux pare-brise cassés et des carrosseries bosselées." Les jardins et le maïs, la seule culture qui reste à récolter, ont également souffert de la grêle.

Les communes de Sainte-Sigolène et Monistrol-sur-Loire ont également subi la grêle, mais avec moins de dégâts, selon leurs maires respectifs.

La vigilance orange pour risques d'orages violents est valable jusqu'à demain matin à 8 heures pour la Loire et la Haute-Loire, mais elle sera prolongée pour six autres départements d'Auvergne Rhône-Alpes : Drôme, Ardèche, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie.

EN IMAGES

La Haute-Loire a essuyé des pluies diluviennes, souligne le site spécialisé Keraunos : plus de 100 millimètres d'eau en une heure.

La grêle a notamment touché Saint-Romain-Lachalm et Saint-Victor-Malescours, deux villages altiligériens limitrophes de la Loire.

Les habitants de Sainte-Sigolène et Saint-Didier-en-Velay (photo ci-dessous) ont subi un orage accompagné de gros grêlons.