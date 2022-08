EN IMAGES - Un incroyable voile rose dans le ciel de la Mayenne ce jeudi soir

La beauté était au-dessus de nos têtes en Mayenne ce jeudi soir. Pendant près d'une demi-heure, le ciel s'est paré d'un voile rose, avec la création d'un arc en ciel. Ce phénomène n'est pas rare, il est visible lors du lever et du coucher du soleil.

D'où vient cette couleur rose dans le ciel ? Sébastien Decaux, consultant météo pour nos collègues de France Bleu Breizh Izel donnait cette explication chez nos confrères du Journal de Vitré en 2021 : "La couleur du ciel observée lors d’un coucher de soleil est expliquée par les différentes lumières diffusées et par l’épaisseur importante de la couche d’atmosphère traversée. Au lever comme au coucher du soleil, la lumière solaire parcourt un trajet plus important dans l’atmosphère donc toutes les couleurs à faibles longueurs d’onde disparaissent et la couleur du ciel et du soleil vire alors au rose, orange ou rouge".

Sur la page Facebook de France Bleu Mayenne vous avez été nombreux à partager vos clichés du ciel mayennais ce jeudi :

