La neige est tombée dru par endroit dans nos départements ce vendredi. Et elle a fait le bonheur des internautes, qui ont partagé leurs meilleurs images sur les réseaux sociaux.

[EN IMAGES] Un joli manteau de neige a recouvert la Loire et la Haute-Loire

Le ciel a fait un beau cadeau aux Ligériens et aux Altiligériens en ce vendredi de Noël. En ouvrant les volets, certains ont pu découvrir un joli manteau blanc de neige, tombée durant la nuit et aussi durant la journée. France Bleu Saint-Étienne Loire vous a compilé les meilleurs photos et vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Avec par endroit une atmosphère... magique.