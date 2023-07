EN IMAGES - Un violent orage de grêle s'est abattu sur le roannais

Les orages violents prévus par Météo France ce 11 juillet s'abattent depuis la fin de l'après-midi sur le Roannais. La ville-centre, Roanne, a surtout essuyé des rafales de pluie et de vent soufflant jusqu'à 90 km/h selon Météo France.

En revanche, d'impressionnants grêlons se sont abattus sur les autres communes du roannais. Ils dépassent parfois la taille de 5 centimètres.

À Pinay, au sud de Roanne, Tomy Drescher, internaute joint par France Bleu Saint-Étienne Loire explique n'avoir jamais vu un tel orage : peu d'éclairs, un grand silence puis une déchaînement de grêlons de la taille d'une balle de ping-pong.

Au Crozet, les plus prudents ont préféré bâcher leur véhicule pour le préserver de la grêle.

Les internautes ont aussi repéré la supercellule (orage très puissant, ndlr) qui a traversé le Forez.

La préfecture de la Loire précise que le département est en vigilance orange jusqu'à 10 heures, demain matin, en raison des risques d'orages violents. Une nouvelle salve est possible en toute fin de soirée. C'est ce qui a incité la ville de Saint-Étienne a fermer ses parcs, jardins et enceintes sportives à partir de 22 heures ce mardi soir et jusqu'à la fin de l'alerte.

Concernant les trains, la SNCF qui avait décidé de supprimer de nombreux TER en Auvergne Rhône-Alpes, entre 14h30 et 19h ce mardi, indique que la circulation a repris sur les lignes Saint-Étienne / Lyon et Saint-Étienne / Le Puy. Elle reprend vers 20h sur l'axe Roanne / Saint-Étienne.