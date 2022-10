EN IMAGES - Une semaine après la tornade, les rues de Conty ont bien changé

Disparu les morceaux de toiture au sol et les débris en tout genre dans les rues de Conty, dans la Somme. Une semaine après la tornade qui a violemment frappé la ville, le dimanche 23 octobre 2022 en fin de journée, Conty se relève peu à peu, même s'il reste encore de nombreuses toitures délabrées et que les 14 familles dont la maison a été détruite n'ont pas encore toutes une solution permanente de relogement.

Un grand ménage efficace

Les pompiers, les gendarmes et les employés communaux se sont activés toute la journée lundi et mardi pour retirer les morceaux de toiture et autres débris tombés au sol. Les bâtiments ont également été sécurisés et mercredi une entreprise est venue faire un grand ménage dans toutes les rues touchées par la tornade qui sont désormais comme neuves.

Les secours s'activaient à cet endroit même, une semaine auparavant, pour retirer tous les débris qui jonchaient le sol © Radio France - Lisa Penalver

L'une des rues de Conty la plus violemment touchée par la tornade du dimanche 23 octobre 2022, une semaine après © Radio France - Lisa Penalver

Des dégâts toujours visibles

Mais à y regarder de plus près, difficile de passer à côté des traces de la tornade. Surtout en levant les yeux car ce sont les toitures qui ont été les plus touchées.

De nombreuses toitures sont bâchées à Conty en attendant les assurances, suite à la tornade du dimanche 23 octobre 2022 © Radio France - Lisa Penalver

De nombreux toits sont ainsi bâchés pour se protéger des intempéries et garder la chaleur en attendant les fonds débloqués par les assurances pour réaliser de véritables travaux.

Tous les habitants concernés ont lancé les procédures et aucun ne semble inquiet sur le dédommagement. C'est en revanche plus compliqué pour les voitures endommagées car certains n'avaient pas assuré la leur contre les tempêtes et risquent de ne pas être remboursés.

Deux urgences en cours de traitement : les relogements et la rentrée scolaire

Quant à la marie, elle avance sur deux urgences. Les relogements tout d'abord, des solutions temporaires avaient été trouvées pour les 14 familles qui se sont retrouvées sans maison, il faut à présent les reloger de manière plus pérenne.

C'est déjà fait pour une partie d'entre eux mais la tâche est complexe car il y a peu de logements disponibles sur la commune et certaines familles ne peuvent pas s'en éloigner car elles se retrouvent sans véhicule.

"Ma fille s'est retrouvée relogée à la retraite avec mes quatre petits-enfants, c'était terrible moralement et ils se sont débrouillés seuls pour retrouver une maison" - Jean-Marie, un habitant de Conty dont la fille fait partie des relogés

Les élus travaillent également sur l'organisation de la rentrée scolaire, en lien avec le département, puisque le bâtiment de l'école a été en partie détruit.

Des solutions ont donc été trouvées, les enfants seront répartis sur plusieurs espaces prêtés, notamment au collège de la ville et ils seront, a priori, emmenés par bus pour pouvoir déjeuner ensemble dans un même endroit.