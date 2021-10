EN IMAGES - Vendée : les traces des inondations après le passage de la tempête

Pendant 24 h, ce samedi et ce dimanche, le vent et la pluie ont balayé la Loire-Atlantique et la Vendée. Des rafales jusqu'à 108 km/h sur l'Île d'Yeu et des précipitations records avec près de 100 millimètres en moins de 24 heures à Nantes. En Vendée, à Beauvoir-sur-Mer, les rues ont été inondées.