Les prévisions de Météo France se sont confirmées. Les habitants de Challans et Saint-Jean-de-Monts en Vendée se sont réveillés sous un fin manteau de neige, ce dimanche. Ces précipitations devraient s'intensifier dans les heures à venir et toucher une partie de la Loire-Atlantique.

EN IMAGES - Météo : un début d'année 2021 sous la neige en Loire-Atlantique et en Vendée

La plage et le remblai de Saint-Jean-de-Monts ont entièrement été recouverts par la neige, ce dimanche matin.

Même la météo a voulu tirer un trait définitif sur 2020. C'est sur une page blanche ou plutôt sous un fin mais tenace manteau blanc que la nouvelle année débute dans plusieurs communes de Vendée. Confirmant les prévisions de Météo France, les flocons ont commencé à tomber en grande quantité dans les secteurs de Challans et de Saint-Jean-de-Monts, au petit matin ce dimanche. Le remblai et la plage de cette dernière ont même entièrement été recouverts d'une neige toujours immaculée. Cette dernière tient également sur les chaussées rendant les conditions de circulations difficiles sur plusieurs axes qui n'ont pas encore été sablés. Ces précipitations devraient s'intensifier dans le courant de la journée et s'étendre à la Loire-Atlantique.

Plusieurs communes de Vendée se sont réveillées sous la neige, ce dimanche, comme à Challans, confirmant les prévisions de Météo France. - Gwen laporte