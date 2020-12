EN IMAGES - Dans le Gers, Vic-Fezensac les pieds dans l'eau après le passage de la tempête Bella

Le Gers s'est réveillé les pieds dans l'eau ce mardi 29 décembre. Les pluies fortes et continues ont frappé l'ensemble du département, placé en vigilance orange aux crues, et ont fait débordé certaines rivières et cours d'eau. A Vic-Fezensac, plusieurs routes et maisons se sont retrouvées inondées.