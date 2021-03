En Isère, des températures 10 degrés au dessus des normales de saison

L'année dernière, le confinement avait rimé avec grand soleil et ciel bleu. Frustrant quand on ne peut pas sortir de chez soi. Et ça recommence cette année. Le beau temps fait son grand retour à travers la France. Les températures seront hors normes cette semaine en Isère. Il va faire entre 23 et 25 degrés à partir du mardi 30 mars et ce, jusqu'au vendredi 2 avril.

C'est environ 10 degrés de plus que la moyenne calculée par Météo France de 1981 à 2010 sur la même période : "Normalement, à la fin du mois de mars dans le département, il fait environ 15 degrés l'après-midi", précise Romain Vérité, prévisionniste à Météo France sur le site de Saint-Martin-d'Hères (Isère).

Ce beau temps s'explique par un anticyclone installé sur l'Europe de l'Ouest depuis le samedi 27 mars : "Avec les journées plus longues, l'atmosphère se réchauffe davantage", ajoute Romain Vérité. Certains peuvent s'inquiéter de cette chaleur inhabituelle. Est-elle liée au réchauffement climatique ? Pour Romain Vérité, il est trop tôt pour dire si c'est lié : "Ça peut simplement être les effets de la variabilité du climat. Ce sont les climatologues qui vont se pencher là-dessus. Ils vont analyser les données en observant les 30 dernières années. Il faut beaucoup de recul avant de tirer des conclusions".

Des records de température

Chaque année, Météo France note les records de température par mois. Dans le Nord-Isère, à Bourgoin-Jallieu par exemple, la température maximale avait été de 23 degrés en 2014. Du côté de Vienne, 23.9 degrés en 2017. Les deux records pourraient bien être battus mardi 30 ou mercredi 31 mars. En revanche, à Grenoble, le maximum ne sera pas atteint. En effet, 27.7 degrés avaient été relevés le 24 mars 2001. La douceur s'invite aussi en altitude. En temps normal à l'Alpes d'Huez, il fait 3 degrés à cette période. Le mercure grimpera jusqu'à 11 degrés. Le record dans cette station, installée à 1 850 mètres d'altitude, a été relevé le 18 mars 1983. Il était de 14 degrés.

Mais les températures ne vont pas continuer à grimper en Isère. Dès samedi, il fera plus frais. On sera de nouveau dans les normales de saison. Et la pluie pourrait même s'inviter le dimanche de Pâques.