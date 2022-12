En Lorraine, les premières neiges ont attiré du monde dehors ce mercredi

Les automobilistes ont parfois vécu un cauchemar , mais pour beaucoup, c'était aussi un moment agréable. Sans surprise, les enfants sont les premiers à se réjouir des chutes de neige de la nuit de mardi à mercredi en Lorraine. "On va pouvoir faire des bonhommes, c'est cool", se réjouit Inès. Comme beaucoup de Lorrains, la neige l'attire dehors pour profiter du beau manteau blanc apparu en quelques heures.

Les allées du parc de la Pépinière de Nancy © Radio France - Arthur Blanc

Au parc de la Pépinière, certains n'ont vu aucun changement, et Bruno va se faire sa petite séance de musculation, comme si de rien était. "Ça ne change rien ! On y arrive quand même", sourit-il, entre deux boules de neige qui lui tombent sur le museau. "A chaque fois que je rate une traction, mon pote Loan me jette une boule de neige... Ça fait 1h30 que je rate..." "J'ai froid aux mains maintenant", répond son ami.

Il est également possible de profiter de la neige en douceur. Jérôme par exemple, enchaîne les photos de la statue de Stanislas enneigée. "La place Stanislas est magnifique", s'émerveille-t-il. Un décor qui va même permettre à la Lorraine de s'exporter. "On vient de banlieue parisienne et c'est superbe", se réjouit Dominique, qui va passer deux belles journées à l'ombre de Stanislas.