En mars, la pluviométrie a été 50 à 70% au-dessus des moyennes en Lorraine

En moyenne, les précipitations de ce mois de mars en Lorraine ont été supérieures aux normales de 50 à 70%. Environ 124mm sur toute la région, ce qui fait de mars 2023 le 7ème le plus pluvieux depuis 1959. Dans le détail, on a relevé environ 100mm à Nancy, 114 à Epinal et 118 à Metz. La valeur la plus faible a été relevée à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine avec 83mm, "même si on se situe à cet endroit à 80% au-dessus des moyennes", commente Cédric Hertzog, climatologue à Météo France. La palme est revenue à Bussang, dans les Hautes-Vosges, ayant recensé 250mm.

Après un mois de février sec

"Ce mois de mars arrive après un mois de février où il n'y a eu que 13mm de précipitations sur la région", tempère-t-il. Mais de manière générale, la tendance est plutôt favorable et la situation semble aller vers le mieux , notamment en ce qui concerne l'humidité des sols, après un été 2022 record. "Aujourd'hui, l'état des sols s'est considérablement amélioré. On a des sols humides, où que l'on soit dans la région, ce qui a été particulièrement rare sur les 12 derniers mois", ajoute-t-il. En ce qui concerne les nappes phréatiques en profondeur, les Préfectures font régulièrement le point sur les niveaux, pour suivre la situation.

