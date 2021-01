En Mayenne, 2020 a été l'année la plus chaude depuis le début des relevés de Météo France

L'année 2020 aura été la plus chaude en Mayenne depuis le premiers relevés de Météo France, qui datent de 1940. La douceur exceptionnelle se vérifie à la fois sur les températures minimales et sur les températures maximales : les températures minimales ont tourné autour des 8,7°C, ce qui est supérieur au précédent record, qui date de 2018, et la température maximale moyenne dans le département s'élève à 17,6°C, soit 0,3°C de plus qu'en 2018. Et cette augmentation de 0,3°C n'a rien de négligeable, selon le prévisionniste à Météo France Laurent Belsœur. "En général, les records sont battus d'un ou deux dixièmes ou sont égalisés mais là, on les bat très largement", explique-t-il.

Autre motif d'inquiétude pour le prévisionniste : les températures proches de 40°C l'été qui deviennent habituelles en Mayenne. Le 7 août a été la journée la plus chaude de l'année 2020 en Mayenne, avec un peu plus de 38 degrés à Laval et jusqu'à 39,4°C à Ballots. Le soleil a aussi été très présent : la barre des 2.000 heures d'ensoleillement a été franchie à Laval, ce qui fait de 2020 la troisième année la plus ensoleillée depuis le début des relevés.

Un mois de décembre pluvieux, bénéfique pour les nappes phréatiques

Mais en plus de la chaleur et du soleil, il y a aussi eu de la pluie, surtout en décembre. "Ce qui est intéressant, c'est que les mois les plus pluvieux ont été ceux au cours desquels les nappes se rechargent : janvier, décembre et même octobre, commente Laurent Belsœur. Les mois d'été et de printemps ont été plutôt secs, mais ce n'est pas bien méchant pour les recharges des nappes, donc ça se répartit plutôt bien dans l'année, surtout avec ce dernier mois de décembre très arrosé."

Et c'est à Saint-Mars-la-Futais, près de Gorron, qu'il a le plus plu en 2020 en Mayenne. Au contrairement, Montourtier est la commune mayennaise qui a cumulé le moins de pluie pendant l'année.