En Mayenne, la pluie et la fraîcheur font-elles le bonheur des touristes ?

En Mayenne, comme en juillet, le mois d'août s'annonce encore assez pluvieux au grand dam de certains touristes récemment arrivés. Au Village Vacances Familles de Sainte-Suzanne-et-Chammes on passe le temps, et on s'adapte.