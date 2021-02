En Mayenne, la préfecture instaure des restrictions aux poids lourds à cause de la neige

La préfecture de la Mayenne a pris un arrêté pour l'interdiction de circulation aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Des interdictions liées aux intempéries et à la neige qui tombent sur le département.

La préfecture de la Mayenne a pris un arrêté pour l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes en raison des intempéries et de la neige qui continue de tomber sur le département. Les axes concernés sont : l'A81 entre Le Mans et Rennes, la N157 entre Laval et Rennes et la N12 entre Alençon et Fougères. Un arrêté qui prend effet dès ce mardi soir, 20h.

Un autre arrêté préfectoral interdit la circulation des poids lourds sur des axes plus petits comme la route départementale 57, de la limite du département avec la Sarthe, jusqu'au département de l'Ille et Vilaine et la RD35, du département de la Sarthe à Mayenne. Toujours pour les camions de plus de 7,5 tonnes.