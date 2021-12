En Mayenne, le redoux des températures ne fait pas les affaires des jardiniers de Château-Gontier

Les températures sont quasi printanières pour cette dernière semaine de l'année 2021 en Mayenne, à l'image de la douceur qui s'installe sur toute la France. De quoi faire le bonheur des randonneurs, peut-être, mais pas celui des jardiniers comme ceux des jardins partagés de Château-Gontier-sur-Mayenne.

La douceur et la pluie ne font pas bon ménage en hiver

Dans les parcelles, en ce moment, on taille les mauvaises branches au sécateur, on déterre les bulbes de glaïeuls pour les planter un peu plus loin, et on ramasse ce qui peut encore l'être : "des choux, des poireaux, des épinards, et des artichauds." Le redoux, cette jardinière le craint : "avec la pluie, c'est ce qui abîme le peu de salades qui me reste."

Les allées détrempées et vides du jardin partagé de Château-Gontier. Malgré la douceur les jardiniers préfèrent attendre pour redémarrer les cultures. © Radio France - Céline Autin

La voie est libre pour les mauvaises herbes mais pas question de faire quoi que ce soit, selon Daniel, 27 ans de jardin partagé derrière lui : "je viens juste regarder en ce moment. C'est pas des températures normales qu'on a, d'habitude, tout est gelé. Il faut du froid pour que la nature se développe." Claude lui aussi a appris que la nature doit se reposer l'hiver : "pourvu que ça ne fasse pas comme l'année dernière. Si au moins de mars-avril, on a de grosses gelées, ça va tout racler." En plus de la douceur, les jardiniers de Château-Gontier doivent composer avec l'humidité et la Mayenne qui menace d'inonder certaines parcelles.

Si jardiner fait partie de vos bonnes résolutions en 2022, une vingtaine de parcelles est actuellement disponible au sein des jardins familiaux de Château-Gontier.