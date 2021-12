En Mayenne, les températures flirtent avec les records pour cette fin d'année

Il fait presque trop chaud pour la saison : ce mercredi 29 décembre, Météo France a enregistré des températures quasiment toutes au-dessus des 14 degrés en Mayenne. Des niveaux "très élevés, pas loin des records" explique l'établissement public, qui sont appelés à durer plusieurs jours encore.

Plus du double des normales saisonnières

Les compteurs de Météo France s'affolent en Mayenne comme partout en France. Ce mercredi 29 décembre, la température la plus froide est enregistrée au Horps avec 13.1 degrés, et la plus chaude à Coudray, avec 14.5 degrés. Partout ailleurs, les températures sont au-dessus des 14 degrés : "alors que d'habitude, fin décembre, on est en moyenne à 7 degrés" indique le prévisionniste de Météo France.

Le record de 15.6 degrés enregistré à Laval, début décembre 2000, n'est pas battu. "Mais on est à la fin du mois, c'est déjà différent en terme de températures", pointe le prévisionniste. La station de Laval étant récente, pas moyen de remonter plus en arrière pour savoir si ces périodes de douceur sont fréquentes.

Météo France indique que la douceur va continuer plusieurs jours, "jusqu'à mardi 4, voire mercredi 5 janvier", autour des 13 et 14 degrés.