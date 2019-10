En Mayenne seulement une vigilance jaune malgré les intempéries. Pourquoi ?

Lundi le département de la Mayenne était placé en vigilance jaune aux orages et à la pluie mais les intempéries ont été plus violentes et plus soudaines que prévu. Météo France donne ses explications pour France Bleu Mayenne.

Département Mayenne, France

Dans le département personne ne s'attendait à un tel épisode pluvieux et orageux ce lundi en fin d'après-midi. Dès 6h le matin, Météo France plaçait la Mayenne en vigilance jaune au contraire de la Sarthe et du Maine-et-Loire en alerte orange. Chaque jour, les prévisionnistes établissent les tendances météos à 6h ... et 16h ... c'est à dire au moment où la violente tempête s'est abattue sur la Mayenne ce lundi.

Pourquoi donc une vigilance jaune aux orages et à la pluie annoncée lundi matin ? "Cela peut paraître bizarre, mais il peut y avoir très localement des phénomènes un peu plus marqués" explique Jean-Paul Toulemont, prévisionniste au centre Météo France de Nantes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Mayenne où l'eau est tombée intensément certes, mais sur des secteurs très localisés. "Vous pouvez très bien avoir des zones oranges dans le département mais aussi des zones où le temps est beaucoup plus clément" poursuit le professionnel.

Comme les pluies violentes ont été très localisées sur la Mayenne, les moyennes des relevés pluviométriques sont basses : 6 millimètres d'eau en 24h sur Laval, de 10 à 15mm sur le sud-ouest du département et 21,7 mm sur le nord-ouest. "C'est toujours plus facile de critiquer après coup, mais on aurait pu effectivement placer la Mayenne en vigilance orange" reconnaît le prévisionniste. "Cependant, il faut savoir qu'en situation orageuse, et même en orange, il peut y avoir des phénomènes plus forts" termine Jean-Paul Toulemont. Si la météorologie est effectivement une science, la journée de lundi en Mayenne prouve bien qu'elle n'est pas (tout le temps) exacte.