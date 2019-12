La Vendée et la Loire-Atlantique ont été arrosées en ce mois de novembre 2019. Selon Météo France, il est tombé environ 170 millimètres de pluie à Nantes, soit presque le double des valeurs moyennes pour un mois de novembre. Même si cela n'a rien d'exceptionnel.

En novembre, il est tombé presque deux fois plus de pluie qu'en temps normal

Même s'il a beaucoup plu en novembre en Loire-Atlantique et en Vendée, aucun record n'a été battu (photo d'illustration).

Il est par exemple tombé environ 170 millimètres de pluie à Nantes, alors que les valeurs moyennes se situent autour de 90 millimètres. Saint-Nazaire, la pluviométrie mensuelle tourne autour de 200 millimètres, même chose pour la Roche-sur-Yon.

Aucun record n'a été battu

Pour autant, ces valeurs n'ont rien exceptionnelles selon Météo France. Le record de pluviométrie à Nantes est de 198 millimètres en novembre 1984, et celui de la Roche-sur-Yon date de novembre 2000. Il était tombé presque 300 millimètres de pluie.

Si l'on regarde le nombre de jour de pluie, ceux où il est tombé 1 millimètres ou plus, il y en a eu 18 à Nantes et 20 pour la Roche-sur-Yon. Pas de records battus cette année.

Des températures négatives attendues cette semaine

Bonne nouvelle, il ne devrait pas pleuvoir dans les prochains jours. Le temps sera sec cette semaine, mais il fera froid. 4 à 5°C en dessous des normales de saison, il pourrait donc faire -2°C pour les minimales, notamment dans l'est de la Loire-Atlantique.