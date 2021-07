EN PHOTOS : Météo : ça y est l'été est là, et les Terrifortains en ont bien profité ce week-end

On ne l'espérait plus, mais le soleil est enfin là et avec lui, la chaleur ! Une bonne nouvelle pour les Terrifortains qui ont pu en profiter en passant leur week-end dehors.

Qu'est-ce qui est jaune et qui a mis du temps à pointer le bout de son nez ? La devinette est passable, c'est vrai, mais ce soleil, nous l'avons tant attendu... et bien nos souhaits ont été exaucés tout ce weekend. Une chouette nouvelle qui a permis aux Terrifortains de pouvoir en profiter pour sortir un peu, ce dimanche.

Le mercure est monté ce dimanche, à plus de 25 degrés. Des températures qui ont poussé les plus courageux à s'attaquer à la montée du ballon d'Alsace, à pied ou à vélo.

Les plus courageux se sont attaqués à la montée du ballon d'Alsace, ce dimanche. © Radio France - Virginie Vandeville

Pour Alexandre et sa femme, ça sera également un peu de sport, mais avec une simple promenade au ballon de l'Alsace. "Cela fait du bien de prendre un bol d'air frais. C'est le premier week-end de cet été où l'on peut profiter un peu de l'extérieur. On n'en pouvait plus de cette pluie. On est enfin en été", sourit ce père de famille, qui habite juste en bas du ballon.

Alexandre et sa femme ont décidé de se faire une petite promenade, ce dimanche, sur le Ballon d'Alsace. © Radio France - Virginie Vandeville

"On a même ressorti la crème solaire, cela faisait longtemps", ajoute sa femme. Le couple a décidé de parcourir, tranquillement quelques kilomètres, avant de s'offrir un petit repas en terrasse.

Les touristes sont de retour sur le ballon d'Alsace. © Radio France - Virginie Vandeville

La saison estivale commence enfin!

Mais beaucoup de touristes ont eu la même idée, pour le plus grand bonheur des restaurateurs. "On est soulagé. Avec les épisodes de pluies, on commençait à se tirer les cheveux. Mais tout va mieux avec le retour du soleil. La saison estivale commence enfin!", précise Catherine Sibert, la gérante de l'Hôtel-Restaurant au sommet, au Ballon d'Alsace.

D'autres locaux ont décidé de vivre pleinement leur été avec un pique-nique. "J'ai regardé la météo sur mon téléphone, j'ai vu qu'il faisait beau. Je me suis dit, hop, pique-nique", explique Josette qui a embarqué avec elle, ses amis de toujours. "On ne s'était pas vu depuis au moins 15 jours. C'est l'occasion de se revoir. Il fait soleil, il faut bon, c'est le bonheur !", ajoute cette dernière.

Josette et ses amis se sont offerts un pique-nique sur le Ballon d'Alsace, ce dimanche. © Radio France - Virginie Vandeville

Et l'ambiance était plus que bon enfant à la table de Josette. "C'est du sérieux le pique-nique, chez nous", raconte hilare, sa voisine. Et pour preuve, sur la table, on pouvait y trouver, des tartes, des fromages de chez nous et une bonne bouteille de vin.

Le lac de Malsaucy fait le plein de sourires

A quelques kilomètres du Ballon, les Terrifortains ont également décidé d'envahir la presqu'île du Malsaucy.

Certains ont profité de leur dimanche, sur la presqu'île du Malsaucy, pour faire un petit barbecue. © Radio France - Virginie Vandeville

L'endroit le plus prisé reste la plage ! "L'eau est bonne, c'est le top", assure Gwendoline.

La place du Malsaucy a été envahie par les Terrifortains, ce dimanche. © Radio France - Virginie Vandeville

Hors de question de se plaindre de la chaleur pour Virginie. La jeune femme est venue d'Alsace pour pouvoir profiter des lieux. "On transpire, mais qu'est-ce que cela fait du bien. C'est vrai qu'on a l'impression de passer d'un coup, de l'hiver à l'été, mais on a tellement attendu la chaleur et le soleil que l'on ne se plaindra pas. On est heureux", souffle la jeune mère de famille, qui passera son après-midi à jouer sur la plage en compagnie de son mari Guillaume et son fils, Alessandro.

Cette météo, Claude aussi l'attendait. "J'ai eu des coups de mou ces dernière semaines à cause de la pluie", assure l'homme. "C'est vrai qu'avec en plus le covid, rien n'a été facile. Mais maintenant c'est fini. En plus, nous allons partir en vacances. Moi je me fais un peu bronzer, histoire de ne pas être blanche en arrivant en vacances", sourit Michelle, sa femme.

Michelle et Claude retrouvent le moral grâce au beau temps. © Radio France - Virginie Vandeville

Le couple a donc décidé de lézarder une partie de l'après-midi. Et ça, ce n'est pas vraiment dans les plans de Marie et ces copains. Eux passent leur été à Malsaucy, depuis des années. Pour eux, le soleil rime avec pétanque.

La bande de copains est plus à l'aise sur un terrain de pétanque que dans l'eau! © Radio France - Virginie Vandeville

Et ils n'ont pas fini de jouer aux boules, car, oui, l'été a bel et bien démarré.