En raison des pluies annoncées ce week-end, le canal d'Orléans placé sous surveillance accrue

Le Département du Loiret, gestionnaire du canal d'Orléans, accroît sa vigilance quant au niveau d'eau, en raison des pluies annoncées ce vendredi et samedi. Les agents du canal sont placés en astreinte pour le week-end, permettant d’intervenir si besoin pour manœuvrer des vannes rapidement.

Le Département du Loiret annonce qu'il accroît la vigilance tout au long du week-end quant au niveau d'eau du canal d'Orléans, entre Orléans et Châlette-sur-Loing, près de Montargis.

"Au regard de la pluviométrie incertaine annoncée pour les prochaines heures (entre 1mm et 12 mm selon les modèles) et de celle annoncée pour samedi (10 mm), le Département a décidé une surveillance accrue du canal ce jour et tout le week-end", indique le conseil départemental du Loiret dans un communiqué.

Le niveau des affluents du canal d’Orléans est monté mais le niveau du canal lui-même est resté stable, tout comme le niveau des étangs. "Les capteurs mis en place par le département n’ont donc pas indiqué de pré-alerte à cette heure" poursuit le communiqué. Mais, "en prévention, les agents du canal sont placés en astreinte pour le week-end, permettant d’intervenir si besoin pour manœuvrer des vannes dans les plus courts délais."

En attendant, ce vendredi, des manœuvres ont été effectuées le long du canal :

sur le versant Loire : ouverture de deux vannes de surface à Combleux, une vanne de fond à Mardié, et une vanne à Donnery,

sur le versant Seine : ouverture d’une vanne sur les écluses de Marchais Clair (Chevillon/Huillard), du May (Chevillon/Huillard), de Machot (St-Maurice/Fessard), de Sainte-Catherine (Pannes), et de deux vannes à l’écluse de la Folie (Chalette/Loing),

ouverture d’une vanne à l’étang des Bois (Vieilles-maisons-sur-Joudry).