En Savoie, les agents de l'ONF font de la sensibilisation aux risques d'incendie en montagne

Fortes chaleurs, absence de pluie, sécheresse : les agents de l'Officie National des Forêt en Savoie ont pour mission de faire des patrouilles de prévention cet été. Objectif : parler du risque d'incendie et éviter les comportements dangereux des touristes qui auraient la mauvaise idée de faire une veillée autour d'un feu par exemple.

Ce sont des patrouilles diligentées par la préfecture, en semaine et surtout les week-end. Les forestiers et les techniciens vont à la rencontre des vacanciers sur les sites sensibles en montagne.

Dans les forêts sur la route de Courchevel, des aires de barbecue sont aménagées. Mais la prudence est de mise © Radio France - Anabelle Gallotti

Des aires de pique-nique et de barbecues aménagées en forêt en Savoie

En Tarentaise, en montagne, dans plusieurs forêt des zones sont aménagées pour des barbecues. Au milieu de clairière par exemple, on peut venir faire griller une saucisse mais il faut tout de même respecter des mesures de prudence. « On ne fait les barbecues que dans les zones spéciales, on prend toujours des seaux d’eau ou même des extincteurs, et surtout on éteint les feux après le barbecue » explique Daniel Gérardin, responsable à l’ONF en Vanoise.

Reportage au-dessus de Salins-Fontaines, au plan Lachat Copier

Ces patrouilles de sensibilisation incendie de l'ONF se poursuivront au moins jusqu'à la mi août. Le danger, ici, en montagne, c'est qu'un feu se déclenche et se propage dans des zones difficiles d'accès, comme ce fut le cas, mi juillet en Maurienne au dessus de la commune de Villargondran, avec un incendie de forêt.

