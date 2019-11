En Touraine, des rafales jusqu'à 90 km/h dans la nuit de samedi à dimanche

Indre-et-Loire, France

La France est touchée actuellement par Amélie, la première tempête de l'automne. Si les intempéries vont surtout toucher le littoral Atlantique que l'Indre-et-Loire ne fait pas partie de huit départements placés en vigilance orange , la tempête impactera également la Touraine, notamment dans la nuit de samedi à dimanche, avec de fortes rafales de vent. Soyez vigilants !

Des rafales jusqu'à 90 km/h dans le Lochois

Ce samedi, des averses vont toucher l'Indre-et-Loire dans son intégralité et toute la journée, selon les prévisions de Météo France. On attend ce samedi après-midi des rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h, notamment dans le secteur de Sainte-Maure-de-Touraine ou de Descartes. Les rafales se calmeront dans la soirée avec une moyenne de 45 km/h sur le département.

C'est dans la nuit de samedi à dimanche que le vent repartira de plus belle : on attend entre 4 heures et 7 heures du matin des rafales allant jusqu'à 90 km/h dans le lochois. Elles seront de 85 km/h dans le chinonais, 85 km/h également dans le secteur d'Amboise, de 80 km/h à Tours et Neuillé-Pont-Pierre.

Les averses devraient se calmer ce dimanche dans l'après-midi. Le vent, quant à lui, sera toujours fort toute la journée de dimanche, avec des prévisions qui avoisinent les 55 km/h.