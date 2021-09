Des températures dans les normales de saison, beaucoup d'humidité et moins d'ensoleillement, l'été 2021 ne ressemble pas à ses prédécesseurs.

En Touraine, l'été 2021 aura été l'un des plus humides depuis 40 ans

L'été 2021 a été 40% plus humide que la normale

"_Nous venons de vivre l'_un des étés les plus humides depuis 40 ans" explique Pierre Bonnin, chef du centre météorologique de Tours. 40% de plus que la normale, "à cause de l'anticyclone des Açores" poursuit-il. Habituellement il vient protéger la France des précipitations en été, cette année il est resté chez lui, aux Açores.

des températures dans les normales

Côté températures, le mois de juin a été plutôt chaud avec 2 degrés au dessus des normales, en revanche le mois d'août a été plus frais et juste en dessous des normales, à 0,5 degrés "_les maximales du mois d'août ont été assez faibles_, ce sont les températures de l'après-midi, donc celles qui sont censées être les plus chaudes, alors que les minimales sont restées au dessus de ce que l'on attend à cette période. Ce qui accentue l'impression de froid". Les températures cet été ont été en moyenne de 19,3 degrés, c'est 0,4 degrés au dessus des normales.

mais moins de soleil

L'été 2021 n'a donc pas été frigorifique, c'est plutôt les six dernières années qui ont été particulièrement chaudes. A Tours par exemple, pas une fois le thermomètre n'aura atteint les 32 degrés ces trois derniers mois alors que depuis 2015, on y arrive une bonne dizaine de fois par an. Par contre, c'est l'ensoleillement qui a manqué aux Tourangeaux, une cinquantaine d'heures en moins comparé aux 704 habituelles.