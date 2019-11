En Vendée, une centaine de foyers toujours privés d'électricité ce soir après l'orage de la nuit dernière

Des Vendéens n'ont toujours pas de courant ce mercredi soir, depuis la foudre, la pluie et le vent qui se sont abattus sur le département et en Loire-Atlantique. Enedis assure que des techniciens sont sur place.

Photo d'illustration - La foudre a frappé la Loire-Atlantique et la Vendée dans la nuit de mardi 26 à mercredi 27 novembre 2019.

Vendée, France

À Challans ou encore près des Herbiers, une centaine de foyers vendéens n'ont toujours pas d'électricité ce mercredi 27 novembre à 18h, après l'orage de la nuit dernière qui a frappé le département et la Loire-Atlantique. Au départ, 1.700 clients étaient concernés, puis 300 à midi. Les Vendéens concernés vivent dans des zones basse tension, des zones plus reculées et donc difficiles d'accès.

D'après Enedis, s'il reste des clients privés d'électricité, c'est parce que les zones isolées sont plus compliquées à détecter le matin, quand il y a beaucoup de clients touchés. L'entreprise publique assure que des techniciens sont sur place et tentent de rétablir le courant.