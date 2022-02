Météo France place toute la région PACA en alerte jaune au vent violent

Météo France place ce lundi les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et des Bouches-du-Rhône en vigilance jaune au vent violent. Les sapeurs pompiers et les préfectures appellent à la plus grande prudence.

Après quelques jours d'accalmie, le mistral fait son grand retour dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Météo France place les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et des Bouches-du-Rhône en vigilance jaune au vent violent jusqu'au mardi 8 février 6h.

En plein mois de février, les sols sont déjà secs

Les sapeurs pompiers appellent à la plus grande prudence car en ce mois de février, les sols et la végétation sont secs. Il n'a pas plu dans la région depuis plusieurs dizaines de jours et malgré les températures basses, le risque de feux de forêt est élevé. "Ce n'est pas exceptionnel. Dans le passé, on a eu des exemples de périodes hivernales sèches avec des feux violents. Ce sont des feux qui peuvent évoluer rapidement, il faut donc être prudent" nous disait ce lundi matin sur France bleu Provence le Colonel Jean-Christophe Martini des sapeurs pompiers des Bouches-du-Rhône.

Les causes sont toujours les mêmes : "l'imprudence, des feux allumés pour détruire les végétaux mais laissés sans surveillance et puis il y a toujours le mégot lancé négligemment par la fenêtre et a c'est désespérant" ajoute le Colonel Jean-Christophe Martini.