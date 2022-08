Encore une canicule et des températures frôlant les 40° sans doute la semaine prochaine autour de Toulouse

Météo France a publié hier ses prévisions pour la semaine prochaine. Et c'est bien une quatrième canicule pour cet été qui se profile. Jeudi vendredi et samedi seront les journées les plus chaudes avec encore des maximales ahurissantes. Autour de 40 degrés jeudi à Montauban. 38 ou 39 degrés à Albi en milieu de semaine et autour de 37° annoncé à Toulouse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Et toujours pas de pluie

Preuve que c'est bien une canicule qui arrive, les températures ne vont pas descendre la nuit. En milieu de semaine, il pourrait faire entre 24° et 25° un peu partout dans le midi toulousain au cœur de la nuit. Ce sera encore compliqué de rafraichir les organismes et les maisons.

Enfin, l'autre mauvaise nouvelle c'est la quasi absence de pluie au programme de cette météo pour la semaine prochaine. Il y aura seulement quelques orages épars dans les Pyrénées. Seule petite touche d'optimisme, pour la semaine du 15 aout, selon Météo France, il va continuer à faire sec et chaud, mais sans doute pas avec des températures un peu plus basses en tout cas pas caniculaires.