Enedis doit rétablir le courant dans 800 foyers en Haute-Vienne et en Corrèze ce vendredi matin

C'est une neige lourde et collante qui est tombée en fin de journée et en soirée dans les secteurs du Limousin qui jouxtent le Périgord, département qui était placé en vigilance orange par Météo-France . Avec les températures basses, cela a entraîné quelques soucis sur les routes : poids-lourds bloqués sur la RN 21 entre Firbeix et Dournazac, véhicules bloqués ou au fossés dans l'ouest de la Corrèze.

Mais aussi des coupures de courant : 500 foyers restaient à reconnecter ce vendredi matin côté corrézien, répartis dans différents secteurs, à Lascaux, Favars, Vignols ou encore Chameyrat. Et en Haute-Vienne, ce sont 300 abonnés qui attendent de retrouver du courant, à St Mathieu, Champagnac-la-Rivière, Glandon et Maisonnais-sur-Tardoire.

Les dépanneurs d'Enedis sont partis tôt ce matin. Hier soir, ça n'était pas possible, du fait de difficultés d'accès.