Enedis promet de l'électricité pour tous d'ici dimanche, en Drôme Ardèche

3.500 foyers sont toujours sans courant quasiment une semaine après les fortes chutes de neige en Drôme Ardèche. La directrice territoriale d'Enedis promet un retour à la normale à la fin du week-end. Et des solutions temporaires avant.

Enedis donne à nouveau des délais pour un retour à la normale "On espère une fin de crise à la sortie du week-end. Il y aura du courant dans tous les foyers de Drôme Ardèche d'ici dimanche soir", assure Jeanine Doppel, la directrice territoriale.

Mais pour les 3.500 clients toujours privés d'électricité, l'entreprise compte apporter une réponse temporaire avant le week-end. "Dimanche soir, c'est encore loin. Nous échangeons avec les maires des communes impactées pour cibler les quartiers, les hameaux prioritaires, et on veut installer des groupes électrogènes. On va faire en sorte que les clients puissent avoir de l'électricité même avec une solution provisoire, avant la fin de la crise".

Il n'y a plus aucune commune totalement dans le noir, à ce jour, mais 80 communes de Drôme et d'Ardèche ne sont réalimentées qu'à 60 ou 80% en ce jeudi matin.

Transporteurs de fuel réquisitionnés

Installer des groupes électrogènes est une chose, mais encore faut-il les approvisionner en carburant. Des pannes ont été recensées à Chabeuil, Portes-les-Valence ou La Chapelle en Vercors. 200 groupes sont actuellement raccordés au réseau. "En moyenne, c'est 1.000 litres de fuel à réalimenter toutes les 24 heures" explique Jeanine Doppel, or on n'avait pas assez de transporteurs".

Le préfet de la Drôme a donc pris un arrêté pour réquisitionner les transporteurs de fuel au profit de l'entreprise Enedis.

Une crise sans précédent

Au plus fort de la crise, 146.000 foyers étaient privés d'électricité. Le nombre d'incidents recensés par Enedis dépasse la totalité des incidents enregistrés sur toute l'année 2018. "On dépasse largement la crise de 1999 qui avait été catastrophique pour le réseau. C'était vraiment un événement d'une ampleur exceptionnelle", assure la directrice d'Enedis.

De nombreux mois pour les réparations définitives

Les agents d'Enedis sont mobilisés pour les réparations d'urgences, mais les travaux définitifs vont parfois prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. "Il y a des réparations qu'on pourra faire rapidement. Il y a des réparations qui seront beaucoup plus lentes. Je vais vous donner un chiffre : en cas de problème, on a en général un ou deux défauts par départs. Sur cette crise, on en a eu 17 en moyenne sur chaque départ d'électricité. Je vais être honnête, _il y a certains départs qu'on ne pourra pas réparer, donc il faudra reconstruire. Reconstruire un départ, c'est 18 mois_", explique Jeanine Doppel, le directrice territoriale.

Pendant cette période-là, les agents d'Enedis vont trouver des solutions pour raccorder les clients par des circuits parallèles.

Réécouter le coup de fil de l'actu avec Jeanine Doppel ici.