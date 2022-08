Enfin de la pluie en Drôme-Ardèche ? Sans doute, mais pas pour tout le monde...

Météo France prévoit un changement de temps ce dimanche avec des passages orageux, accompagnés de risques de grêle et de foudre. Ces intempéries devraient toucher essentiellement le nord de nos deux départements. Episode méditerranéen en vue en milieu de semaine prochaine. Cette fois pour le sud.

La pluie...enfin ! Selon Météo France, les orages prévus aujourd'hui en provenance du massif central vont toucher surtout le nord Drôme-Ardèche. Jusqu'à 30 mm de pluie attendus par endroit, mais sur des sols très secs qui font craindre des ruissellements. Quelques chutes de grêle ne sont pas exclues et aussi de la foudre. La foudre qui a provoqué le feu de Romeyer dans le Diois la semaine dernière.

Coté températures, le thermomètre chute ce dimanche de 5 à 7 degrés par rapport à hier. Accalmie demain et mardi mais dés le milieu de semaine, risque d'épisode méditerranéen : là, c'est le sud de la Drôme et de l'Ardèche qui devrait être le plus arrosé.