Enfin la neige et la pluie sont annoncées en Pays de Savoie !

Savoie - France

Enfin la neige, la pluie et le mauvais temps ! cela fait 20 jours exactement qu'il n'a pas plus une goutte sur les deux Savoies.

On ne parle pas de sécheresse ni de situation exceptionnelle mais d'un phénomène qu'il ne faut pas minimiser non plus. En stations, les paysages sont blancs même si l'herbe n'est pas loin, surtout en moyenne montagne, dans les Bauges et en Chartreuse.

Ces derniers jours nous montrent une tendance claire : les hivers sont plus doux - Thomas Blanchard, prévisionniste indépendant

Les chutes de neige annoncées seront' elles importantes ?

Non, ça ne sera pas de grosses chutes de neige comme on a pu connaître en décembre en altitude... on aura potentiellement 15 ou 20 cm de neige du côté des Bauges, de la Chartreuse et de l’ouest du département de la Savoie, plutôt 10-15 cm sur l’intérieur côté Maurienne, Tarentaise voire 20 cm localement. Donc c’est pas quelque chose de très conséquent pour la période mais bon ça fera toujours plus joli dans les basses stations qui sont relativement peu enneigées actuellement, à contrario des stations en altitude qui sont PEU/PLUS enneigées encore en cette mi-janvier.

On ne minimise pas, il y a quand même eu 20 jours sans précipitation ?

Tout à fait, donc depuis la fin du mois de décembre on est sous temps anticyclonique : aucune précipitation, beaucoup de grisaille en vallée et du beau temps en montagne… C’est pas quelque chose d’exceptionnel puisqu’on a connu en 2016 notamment où il n’avait pas du tout précipité à Chambéry, et ça avait duré même une partie du début du mois de janvier, ça avait duré en fait 1 mois et demi un temps très sec comme ça en plein hiver.

Alors quelle est pour vous la tendance générale de ces nouveaux hivers ?

Moins froid c’est une certitude, c’est ce qui est observé depuis la fin des années 80 notamment.

Après, perturbé ou pas, ça il n’y a pas de grande évolution qui se dessine, rappelez-vous il y a deux ans encore on a eu un hiver très perturbé avec énormément de neige en haute montagne, beaucoup de pluie et notamment des inondations.

C’est vrai qu’on a une grande tendance sur des hivers de moins en moins froids mais pas de plus en plus secs ou de moins en moins perturbés.

Si on peut avoir 15 cm de neige, c'est parfait - Jean-Paul Claret, maire d'Entremont-le-Vieux (73)

Il y en a pour qui l'arrivée de la neige était attendue avec impatience. Le ski alpin n'a pas pu démarrer cet hiver sur la commune d'Entremont-le-Vieux, et partiellement en ce qui concerne le domaine de ski nordique. "Si on peut avoir 15 cm de neige, c'est parfait", déclare Jean-Paul Claret, maire de la commune. "Et ça serait une bonne nouvelle surtout si le froid s'installe après". Selon les prévisions, ça devrait être le cas. "Les personnes qui travaillent aux remontées mécaniques pourraient enfin lancer leur saison", conclut le maire.