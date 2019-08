Ensoleillement exceptionnel en juillet en Seine-Maritime et dans l'Eure

Ça va de pair avec la chaleur exceptionnelle connue dans notre région : le soleil a été largement plus présent pendant le mois de juillet. Le nombre d'heures d'ensoleillement est en hausse de 60% par rapport à la normale.

Le soleil a brillé de façon exceptionnelle en juillet dans l'Eure et en Seine-Maritime

Eure, France

324 heures de soleil en juillet : c'est ce qu'a relevé Météo France à Bernay dans l'Eure. C'est exceptionnel pour notre région, dans laquelle on peut faire bronzette pendant 200 heures en temps normal l'été.

Impossible d'affirmer qu'il s'agit d'un record pour des raisons techniques : les capteurs habituellement utilisés à Rouen et Evreux sont défaillants. Le mois dernier, on a en tout cas connu un ensoleillement environ 60% plus élevé que d'habitude.

Plus beau qu'à Nice

Fait exceptionnel, début juillet, les rayons du soleil ont davantage brillé dans l'Eure que sur la Côte d'Azur : 132 heures de soleil à Bernay dans les dix premiers jours, contre 113 heures seulement à Nice.

Même sur l'ensemble du mois, les Normands n'ont pas à rougir (si ce n'est en cas d'oubli de crème solaire) : les relevés dans l'Eure montrent qu'il n'y a eu que 20 heures de soleil de moins qu'à Nice, alors que cet écart est d'ordinaire plus proche de plus de 100 heures.

Ensoleillement similaire à la Bretagne

En juillet, ce sont finalement la Normandie et la Bretagne qui ont profité le plus du soleil. Le nombre d'heures d'ensoleillement est équivalent entre Rennes et Bernay. Seul Brest a fait mieux avec 268 heures de soleil cette année.