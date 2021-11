Ensoleillement record en octobre en Bretagne mais aussi plus de pluie !

Le froid et la pluie ont pris leurs quartiers d'automne en ce début novembre en Bretagne, le contraste se fait d'autant plus sentir que les Bretons ont passé un très beau mois d'octobre météorologiquement parlant. Et même, un mois exceptionnel dans le ciel selon Météo Bretagne. "L’intégralité des stations bretonnes a enregistré un excédent par rapport à la norme mensuelle (1991-2010)".

Davantage de soleil

Si les stations battent un record d'ensoleillement, Nantes le pulvérise : +76%.

Lorient +59%, soit deux heures de plus qu'en 2016, précédent record à 187 heures.

St Brieuc + 57%

Dinard +56%

Rennes +52 %

Quimper+42 %

Brest +38%

Davantage de pluie

Le soleil a davantage dardé ses rayons en octobre, mais la pluie est beaucoup tombée aussi. Les cumuls sont "excédentaires", détaille le météorologue Sébastien Decaux, sauf à St Brieuc (-8%) et Dinard (-17%), en raison des vents de sud et sud-ouest. La tempête Aurore est aussi passée par là.

Nantes +56%

Rennes +45%

Lorient +40%

Brest + 28%

Quimper +14%

Davantage de chaleur

Et il a fait plus chaud que la norme, selon Météo Bretagne : +1,6° à Brest et Quimper, +1,4° à St Brieuc... Malgré des premières gelées blanches comme à Pleucadeuc (56), les 23 et 24 octobre.