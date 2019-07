Entre 20 et 45 millimètres de pluie tombés en un jour en Creuse

Il a plu en abondance ce vendredi 26 et samedi 27 juillet sur toute la Creuse, avec des précipitations pouvant aller jusqu'à 55 millimètres dans le sud du département. Pour la suite, Météo France prévoit le retour du beau temps et du sec.

Creuse, France

On a ressorti les parapluies et les K-Way entre vendredi 26 et samedi 27 juillet ! Après la canicule de la semaine, de nombreux internautes creusois ont même partagé des photos et des vidéos de la pluie tant attendue sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de soulagement chez les Creusois avec l'arrivée de la pluie - Capture d'écran - Facebook

Le sud de la Creuse en tête des précipitations

Côté pluviométrie, vendredi, les précipitations relevées ne dépassent pas les 10 millimètres, sauf à Gentioux, avec 55 millimètres de pluie, et Aubusson, avec 20.4 millimètres de pluie. En revanche il a fait 9.2 millimètres de pluie à Felletin, 8.6 millimètres à Bourganeuf et 3.6 millimètres de pluie à Guéret.

Samedi, la palme revient à Aubusson avec 45.8 millimètres tombés dans la journée, suivi par Gentioux (37 millimètres). Bourganeuf a également été bien arrosé avec 39.2 millimètres de précipitations. Suivent derrière Bonnat (20.9 millimètres), La Souterraine (19.2 millimètres) et Guéret (17.3 millimètres).

Les prévisions de Météo France

Météo France annonce le retour de quelques averses ce mardi "en quantités très faibles, au maximum 3 millimètres" sur toute la Creuse. Il va faire à nouveau beau et sec les autres jours, mais les températures vont rester assez basses entre mardi et mercredi, avant de remonter à 25 degrés jeudi.