Entre 3 et 6 cm de neige attendus jeudi matin dans la Somme, placée en vigilance orange

Neuf départements du nord-est de la France sont placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France pour jeudi matin, notamment la Somme et l'Aisne. On attend entre trois et six centimètres de neige dans l'intérieur des terres du département de la Somme.

La neige pourrait tenir au sol jusqu'en fin de matinée

"Après quelques pluies faibles, une perturbation va générer des chutes de neige mouillée d'abord sur l'ouest de la Picardie, puis la neige s'étend rapidement en matinée sur les autres départements des Hauts-de-France", indique la préfecture dans un communiqué.

La neige pourra tenir au sol au cours de la matinée et les rendre ainsi glissants. Cet épisode neigeux s'annonce bref, la pluie prenant le relais sur l'ouest de la région dès la seconde partie de matinée. Sur la moitié sud de la Picardie, en seconde partie de matinée, le vent va se renforcer avec des rafales à 70/80 km/h.