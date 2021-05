En mai, ne te découvre pas d'un parapluie en pays de Savoie ! Le Chablais et le Beaufortain boivent la tasse. Et des records de neige au-dessus de 2.000 m d'altitude.

Entre deux et trois fois plus de pluie ce mois de mai en pays de Savoie

Vous avez l'impression que le mois de mai est pourri en pays de Savoie ? Ce n'est pas une impression comme confirme le Gilles Brunot prévisionniste à Météo France Auvergne-Rhône-Alpes : "On a entre deux et trois fois plus de précipitations qu'un mois de mai normal. Surtout sur les pré-Alpes de Haute-Savoie, du Chablais aux Aravis, mais aussi dans le Beaufortain en Savoie." On est dans les 150 mm de précipitations à l'extrême ouest de la Savoie. En trois jours, autour de 80 mm de pluie par m2 sont tombés sur le Chablais en Haute-Savoie. Résultat : on déplore de multiples éboulements car le sol est saturé d'eau, la végétation ne parvient plus à pomper l'excédenthydrique depuis ce week-end.

Les cumuls de neige au-dessus de 2.000 mètres sont impressionnants pour la mi-mai : en Vanoise à la station de Bellecôte (3.000m ), on enregistre 3,60 m de neige ! Et en vallée de Chamonix, à la station météo des Aiguilles Rouges (2.400 m) 2,50 m de manteau neigeux - 50 centimètres de neige fraîche sont tombés ce week-end sur les Aiguilles Rouges.

Et ce n'est pas fini !

Les prévisions de Météo France n'envisagent pas une franche amélioration avant dimanche même s'il fera un peu meilleur jeudi. Mercredi, pour le jour de la réouverture des terrasses, les déconfinés vont devoir essuyer des passages pluvieux et des températures fraîches.