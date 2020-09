Épisode cévenol dans le Gard : la crue traverse les communes de Valleraugue, Saint-Jean du Gard et Anduze

La perturbation orageuse qui a démarré ce vendredi matin dans les Cévennes Gardoises provoque de fortes précipitations et des débordements du fleuve Hérault et du Gardon. Les crues se propagent en aval. Le département du Gard a été placé en vigilance rouge aux pluies, inondations et crues.

L'Hérault en crue de 5 mètres à hauteur de Valleraugue, au nord du Gard. À Saint Jean du Gard, le Gardon était en crue de 4 mètres à la mi-journée. Interrogée par franceinfo, Jessica Gauthier, l'épouse du maire de la commune Valleraugue, décrit des murs d'eau qui tombent sur le village de 1 000 habitants. " On a eu un peu de grêlons tout à l'heure, ça tonne. Ça retombe fort. C'est assez impressionnant. Il y a constamment du tonnerre, des orages, des éclairs. Ça dure depuis 5 heures du matin ". Les habitants de Valleraugue ont eu consigne de rester chez eux, les routes étant impraticables.

A ces fortes pluies s'ajoutent des coupures de courant et des difficultés pour communiquer. " Le téléphone fixe ne marche pas bien. Les téléphones portables ne marchent plus. Et là, je crois qu'à la mairie, ils vont prendre les talkie walkie parce qu'on n'a plus du tout de réseau de portables ", explique Jessica Gauthier.

L'observatoire français des orages, Keraunos, a comptabilisé plus de 1350 éclairs "rien que sur la commune de Valleraugue" (Gard) depuis le début de l'épisode orageux accompagné de fortes pluies qui s'abattent depuis samedi matin sur le nord du département sur son compte Twitter.

Le Gard en vigilance rouge

" Il y a de l'eau partout mais on s'en sort bien pour le moment ", a déclaré à franceinfo Michel Ruas, le maire de Saint-Jean-du-Gard, qui se dit "surbooké" en raison des fortes pluies qui s'abattent depuis samedi matin sur le nord du Gard.

Trois départements avaient été placés en vigilance orange pluies et orages depuis ce samedi matin par Météo France : Hérault, Lozère et Gard, mais c'est ce dernier qui était le plus touché à la mi-journée. Météo France l'a placé en vigilance rouge pour crues, pluies et inondations.

Afin de superviser les opérations de secours en cours, le préfet du Gard a activé le Centre Opérationnel Départemental. Les pompiers du Gard ont engagé 4 groupes de sauvetage en eau vive et 2 dragons pour procéder à des mises en sécurité de personnes.

Consignes de prudence :

• Respectez les interdictions ou les consignes qui peuvent vous être données sur place par les forces de l'ordre ou les agents des divers réseaux routiers

• Évitez toute activité de plein air

• Évitez l'utilisation du téléphone et des appareils électriques

• Ne vous abritez pas sous les arbres. Abritez-vous dans un bâtiment en dur ou dans votre véhicule qui sont de bonnes protections contre la foudre

• Soyez prudent face aux conditions de circulation pouvant être difficiles. Réduisez votre vitesse et dans l’idéal, annuler ou reporter vos déplacements

• Éloignez-vous de tout cours d'eau. Ne stationnez pas sur les ponts

• Si vous habitez en zone habituellement inondable, prévoyez de mettre en sécurité vos objets de valeur dans les étages et de mettre les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux

• Mettez à l'abri tous les objets sensibles au vent : tentes, tables de jardin, chaises etc..