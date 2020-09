Épisode cévenol : pas d'inquiétude en Ardèche selon Météo-France

En Ardèche, l'épisode cévenol ne devrait pas être intense ce week-end, selon les prévisions de Météo-France. Ce samedi, des pluie diluviennes se sont abattues dans les Cévennes gardoises et le département du Gard est placé en vigilance rouge pluie-inondations et crues.

Alors que le département voisin du Gard subit un intense déluge ce samedi, Météo-France se veut rassurante côté Ardèche. Les pluies attendues ce week-end ne devraient pas atteindre des niveaux inquiétants. Les Cévennes ardéchoises sont toutefois placées depuis ce samedi en vigilance jaune crues. "Des cumuls entre 50 et 80 millimètres sont tombés en six heures ce samedi dans le sud Ardèche. Ces cumuls n'ont rien d'exceptionnel", explique Christian David, prévisionniste à Météo-France.

Les trois rivières du sud-Ardèche : La Baume, Le Chassezac et l’Ardèche sont en vigilance jaune crues jusqu'à 6h du matin ce dimanche. Dans le département limitrophe du Gard, la situation est beaucoup plus préoccupante. Une personne est portée disparue et le département est placé en vigilance rouge par Météo-France pour pluies-inondations et crues.