Episode cévenol : pas de crues significatives mais plus de 200 mm de pluie dans les Cévennes

Un épisode cévenol a démarré ce vendredi soir dans le Gard et la Lozère. Les phénomènes les plus intenses ont lieu dans la vallée d'Aigoual où les cumuls ont atteint 200 mm de pluie. Pour l'instant pas de crues significatives, mais la vigilance est de mise. Quelques routes sont fermées.

Le Gard et la Lozère sont en vigilance orange pour crues et inondations depuis ce vendredi soir. Un épisode cévenol est en cours. Les secteurs les plus touchés sont la vallée de l'Aigoual où 200 mm de pluie sont tombés en 24h et autour de Saint-Jean du-Gard et Villefort.

Des rafles de vent ont été enregistrées à 80 km/h, les plus fortes à 160km/h.

"Pour l'instant pas de crues significatives, mais vigilance"

Selon Alix Roumagnac, prévisionniste à Predict Services, les crues pour l'instant ne sont pas significatives : "Les cours d'eau qui commencent à réagir sont essentiellement les Gardons du côté de Saint-Jean-du-Gard et de Mialet. La situation n'est pas inquiétante mais à surveiller".

Les deux ponts submersibles à Corbes et Thoiras ont tout de même été fermés, ainsi que la route départementale 25 à Saint-Laurent-le-Minier. Dans la commune des Plantiers, la RD 193 est barrées à cause d'un affaissement de la chaussée.

Les cumuls de pluie ont atteint à 6h ce samedi matin plus de 200 mm au Mont Aigoual et à Villefort, 120 à Salindres et 70 mm à La Grande Combe.

Selon le météorologiste, l'épisode cévenol en cours est assez classique. Pour l'instant pas de signes probants d'accalmie : "ca va continuer pendant encore une bonne partie de la matinée donc il faut rester très vigilant."

L'épisode cévenol devrait se déplacer vers le Sud-Est dans l'après-midi.