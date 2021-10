Épisode cévenol : pas de gros dégâts à la mi-journée en Ardèche

L'Ardèche est toujours en vigilance orange pour pluie-inondation et crues ce samedi 30 octobre mais la ligne pluvieuse se décale progressivement vers l'est ce midi. L'épisode cévenol a fait peu de dégâts dans la matinée.

L'alerte orange pour pluie-inondation et crues est toujours en cours ce samedi midi en Ardèche mais les précipitations sont moins intenses. La ligne pluvieuse se décale progressivement vers l'est. C'est le sud du département qui est principalement touché depuis vendredi soir. Jusqu'à 180 millimètres de pluies sont tombés dans les Cévennes ardéchoises, notamment dans les secteurs de Sablières et Barnas. D'après les prévisions, les cumuls attendus d'ici ce soir sont de l'ordre de 200 à 250 millimètres en 24 heures, localement 300 millimètres. Il devrait encore pleuvoir jusqu'à lundi matin mais modérément.

Pas de dégâts majeurs

Un peu plus de 450 pompiers et une équipe de sauveteurs en eaux vives sont prêts à intervenir depuis le début de l'épisode cévenol. Jusqu'ici, ils ont été mobilisés pour dégager des arbres tombés sur les routes et pour une inondation d'habitation à Valgorge où il y avait 3 centimètres d'eau. Six interventions au total entre 8 heures et ce midi, dont cinq liées au vent et une à la pluie. Aucun blessé à déplorer.

Les gendarmes, eux, sont alerte dans le secteur des Vans où le Chassezac est en train de gonfler. La rivière a été placée en vigilance orange, la Beaume et l'Ardèche amont aussi. A Pont-de-Labeaume, par exemple, elle a atteint 2,36 mètres à 12h35 selon le site de prévisions Vigicrues. Les cours d'eau sont alimentés par les pluies continues mais ils ne devraient pas sortir de leur lit.