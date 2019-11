De fortes pluies attendues sur le Gard et la Lozère

De fortes pluies, jusqu'à 250 millimètres sur les reliefs cévenols et 150 millimètres en plaine, attendues dans le Gard et la Lozère jusqu'à samedi. Les deux départements sont placés en vigilance jaune orages et pluie-inondation.

Gard

Météo France parle d'un épisode cévenol de fin d'automne. Un épisode important avec des cumuls de pluie pouvant atteindre 250 millimètres sur les reliefs cévenols et 150 millimètres en plaine. Les épisodes les plus intenses de pluie débuteront vendredi en fin d'après-midi et se poursuivront au cours de la nuit. Le ciel devrait se nettoyer samedi en fin de journée. Ces pluies pourront être accompagnées de vent, avec des rafales pouvant dépasser les 100 kilomètres/heure sur les reliefs, et pouvant atteindre 100 kilomètres/heure sur la côte.

Météo France parle donc d'un épisode cévenol comme la région en connaît 1 à 2 fois par an. Même si la pluviométrie sera relativement importante, cet épisode intervenant en fin d'automne, la mer étant moins chaude, il ne devrait pas être trop intense, les cumuls prévus se répartissant au cours d'une période de 24 à 36 heures.