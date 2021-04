Épisode de froid : les viticulteurs du Bergeracois tentent de limiter les dégâts

Le froid s'est installé sur la France et la Dordogne. Jusqu'à -4,6 °C la nuit dernière à Bassillac et Monpazier, les vignerons tentent de limiter les dégâts

Après un épisode de douceur, c'est le froid et le gel qui s'installe sur Dordogne. Les températures sont descendues particulièrement bas dans la nuit du 6 au 7 avril. Il a fait jusqu'à -4,6 °C à Bassillac et Monpazier, -3,1°C à Bergerac, selon Météo France. Si on ne bat pas des records de froid pour un mois d'avril, on les frôle.

Tenter de limiter les dégâts

Face à la situation, les vignerons tentent de préserver au maximum leurs vignes. "Beaucoup de mes collègues et moi-même, nous avons fait fumer des ballots de paille cette nuit. L'odeur a dû s'étendre dans tout le Bergeracois. À -1°C ou -2°C, on peut encore limiter les dégâts mais au-delà c'est peine perdue", expliquait ce midi sur France Bleu Périgord, Anthony Castaing, viticulteur à Pomport.

"L'état des lieux est en cours. C'est difficile encore à évaluer. On sait qu'il y a des dégâts. Mais je pense, que dans mon cas, ce n'est pas catastrophique. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt car la prochaine nuit s'annonce fraîche."

Une nouvelle nuit très froide

Météo France prévoit en effet des températures minimales similaires à celles de la nuit dernière, entre le 7 et le 8 avril. Le thermomètre pourrait même descendre jusqu'à -6°C dans les zones les plus froides du département. Avant l'arrivée d'un vent de secteur Sud-Est à partir de ce jeudi, il marquera le retour de la douceur.

Les vignerons feront à ce moment-là un point précis sur les pertes. La Fédération des Vins de Bergerac et de Duras prévoit un tour des vignes à partir de ce vendredi pour faire un état des lieux précis du gel.