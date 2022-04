Episode de gel printanier : "Il va falloir s'adapter à ce genre de situation" en Isère

La neige de printemps est là et ce n'est pas un poisson d'avril. Météo France a placé le département de l'Isère en alerte orange neige-verglas ce vendredi 1er avril. Or la végétation est très avancée. "Il va falloir s'adapter à ce genre de situation", estime Serge Taboulot, ingénieur météo.

La neige et le verglas sont de retour en cette fin de semaine, en particulier sur les massifs isérois. Le département de l'Isère est placé en vigilance orange par météo France ce vendredi 1er avril, peu après un épisode printanier et des températures au-delà de 20 degrés. "Il va falloir s'adapter à ce genre de situation", estime sur France Bleu Isère, ingénieur météorologue, et ancien chef du Centre Météo-France des Alpes du Nord.

D'abord quelle est l'ampleur de cette vague de froid ? On va descendre jusqu'à combien ?

On va d'abord avoir une offensive neigeuse, avant que le froid s'installe vraiment. Il va geler, sans doute dimanche matin, après l'épisode neigeux qui finira demain après midi. Mais la vraie offensive de grand froid est attendue lundi matin, avec un air plus sec et donc des températures en plaine ou dans les terres froides qui devraient descendre jusqu'à -3, parfois -5 degrés, et toucher également une partie de la vallée du Rhône. C'est là que les cultures sont les plus sensibles.

A quoi est due cette vague de froid ?

Alors, il y a eu un air d'origine polaire qui a commencé à descendre il y a cinq-six jours. L'air qui arrive en ce vendredi en Isère se situait au nord de la Finlande et il y a eu une coulée froide, une offensive venue du pôle Nord.

Il y a quelques jours, on a eu un air chaud du Sahara avec du sable. Là, on a un air froid, polaire. C'est habituel ces variations violentes de températures ?

Cette offensive hivernale n'est pas si exceptionnelle pour la saison. Ce yo-yo, c'est vraiment typiquement les caractéristiques climatiques des intersaisons et tout particulièrement de ce mois d'avril. Donc, l'offensive du froid n'est pas complètement hors norme. C'est une situation météorologique qui se produit assez classiquement au printemps, tous les 2-3-4 ans. Tristement, il y en avait eu une encore plus forte l'an dernier.

En revanche, ce qui est inhabituel, ce sont les 15 jours précédents où on a vu des températures à plus de 20 degrés ?

Alors oui, tout cela et notamment les inquiétudes très fortes et légitimes des agriculteurs et surtout des arboriculteurs vient du fait que les hivers, année après année, sont de plus en plus doux et donc l'avance de la végétation est importante. Ce qui fait qu'un gel assez fort en ce début avril se produit sur des arbres et sur une végétation qui a déjà démarré et qui peut être fortement fragilisée par cette avance du calendrier.

Si je vous entends Serge, il faut s'habituer à ces épisodes printaniers de gel ?

Oui, malheureusement le gel le plus fort lundi matin, va être concomitant avec le dernier volet du rapport du GIEC, qui parle de ce changement climatique et qui confirme qu'il va falloir s'adapter à ce genre de situation. Le gel, en avril, c'est classique et ça ne diminue pas tant que ça. Par contre, l'hiver très doux devient récurrent. Et la végétation est désormais toujours en avance par rapport au calendrier qu'on connaissait au siècle dernier.

On attend dès aujourd'hui des cumuls de neige assez importants en montagne. Est-ce que ça devrait tenir ?

Alors à Grenoble, peut être que les sols seront blanchis demain matin, mais il n'y a quand même pas grand chose à craindre en plaine. En revanche, on craint beaucoup plus sur les terres froides, avec probablement une dizaine de centimètres. Et puis surtout sur la Chartreuse, le Vercors et peut être Belledonne, avec jusqu'à 20-25 cm vers 1000 mètres et même 30-40 cm au dessus de 1.500 mètres. C'est les stations de ski qui vont être contentes !