Episode de neige de novembre 2019 : quelques Drômois et Ardéchois attendent encore leur dédommagement

Olivier a été privé d'électricité pendant 6 jours en novembre 2019, pas de courant, pas de chauffage. Enedis, qui gère le réseau, explique avoir donné les éléments pour qu'il soit indemnisé à son fournisseur d'électricité. Mais une vingtaine de coups de téléphone, cinq courriers, un recommandé plus tard, Olivier n'a toujours rien touché : "je suis déçu, perdu et perplexe sur les services qu'Enedis ou EDF peuvent nous offrir. Ils se renvoient la balle et donc je fais le yoyo entre les plateformes téléphoniques de l'un et de l'autre. On se sent un peu seul et laissé à l'abandon."

Enedis assure avoir traité tous les dossiers lié à cet épisode de neige, et transmis aux fournisseurs d'électricité. "Nous continuons à porter une attention particulière aux quelques clients qui peuvent encore nous solliciter" ajoute l'entreprise. Olivier va continuer à se battre : "j'ai des échos d'amis qui n'ont rien touché non plus, mais pour la plupart, ils ont laissé tomber. Moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas donc je ne compte pas abandonner. A Chanos-Curson dans la Drôme, un foyer a touché 1.200 euros pour 6 jours de coupure. C'est un billet sympathique. En payant 1.800 euros par an d'électricité, un remboursement pourrait être agréable."

Olivier craint par ailleurs de nouvelles coupures. Si des réparations ont été faites sur les lignes électriques suite à la neige de novembre 2019, "le réseau est toujours vétuste, avec plein d'arbres au dessus" déplore t'il.